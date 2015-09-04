Loading...

Papa Francesco stupisce ancora: dall'ottico per cambiare lenti, folla in via del Babuino

04/09/2015

Papa Francesco ha deciso di cambiare le lenti dei suoi occhiali e ieri si è presentato in un ottico di via del Babuino nel centro storico di Roma come qualsiasi cliente, chiedendo di volersi tenere la montatura dei suoi occhiali perché non vuole spendere troppo

  Le persone che si trovavano nei pressi dell'ottica romana, ieri sera, verso le 19, hanno avuto la fortuna di vedere il Pontefice dal vivo. Dinanzi al locale si è formato un nugolo di persone, tutte in fermento alla vista di Papa Francesco, che ha sorriso a tutti, come al solito. Subito, sui social, sono apparse foto e video del Papa presso il negozio di Alessandro Spiezia, rimasto stupito quando ha visto entrare il Capo della Chiesa. "Sapevo che il Santo Padre doveva aggiornare le sue lenti. Normalmente vado io in Vaticano, se non che ha deciso il Santo Padre di venire personalmente a farsi gli occhiali. E' inutile dirvi che per me è stata una grande emozione. Un capo di Stato qui", ha rivelato Spiezia, che ha monitorato ancora una volta la vista del Pontefice. Riguardo alle montature di Papa Francesco, Spiezia ha ironizzato affermando: "Ne avrà sessantamila". L'ottico ha chiesto a Papa Bergoglio solo di benedire Lorenzo e Viola, i suoi nipoti, sperando che un giorno possano continuare la sua attività a due passi da Piazza del Popolo. Quella di ieri, comunque, è stata una giornata particolare per molte persone che si trovavano a passeggiare nel centro storico di Roma ed anche per Alessandro Spiezia, a cui Papa Francesco ha detto: "Mi raccomando Alessandro, mi faccia pagare quello che è dovuto". L'ottico ha affermato che il Papa ha pagato effettivamente di tasca sua. Non è la prima volta che un Pontefice si reca presso l'ottica Spiezia; anche Papa Ratzinger si era rivolto ad Alessandro per farsi controllare la vista. Tanta gente attendeva Francesco all'uscita del negozio. Il Papa ha benedetto tutti e poi si è recato a Casa Santa Marta. Non si è parlato d'altro, ieri, a Roma. Papa Francesco ha sbalordito tutti ancora una volta con la sua semplicità.  Tempo fa, Papa Bergoglio ha rivelato un suo desiderio: "L'unica cosa che mi piacerebbe è poter uscire un giorno, senza che nessuno mi riconosca, e andare in una pizzeria e mangiarmi una pizza. A Buenos Aires giravo spesso per le strade. Andavo e venivo dalle parrocchie. E' chiaro, cambiare abitudine e stare fermo mi costa un po' ma ci si abitua. Si trova un modo diverso di girare per le strade: il telefono".
