Maltempo a Roma: Poppea crea danni e disagi, albero cade su auto

di Redazione 04/09/2015

Come previsto, a Roma è arrivato un violento acquazzone che ha letteralmente paralizzato la città e creato disagi e danni. Una donna è rimasta ferita in via Carso (quartiere Prati) mentre era a bordo della sua auto: un albero è caduto ed è finito sulla vettura Il maltempo ha sferzato anche il litorale romano. A Fregene, ad esempio, pioggia e vento impetuosi hanno creato non pochi problemi agli stabilimenti balneari. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Sono previsti altri acquazzoni, tra stanotte e domani, a Roma. Il ciclone Poppea, dunque, è arrivato portando con sé forti piogge e vento. Il maltempo, nelle ultime ore, ha sferzato diverse regioni del Centro-Nord Italia, tra cui Toscana, Umbria e Lazio. Secondo il meteorologo Antonio Sanò, Poppea colpirà, domani, ancora le regioni del Centro-Nord. La Protezione Civile ha diffuso l'allerta meteo su tali regioni. Caldo e sole, invece, al Sud. Sabato segnato dal maltempo, dunque, in molte regioni italiane. Domenica, invece, tornerà il sole; le temperature, inoltre, saranno alquanto gradevoli per via dei venti freschi provenienti da Est. Insomma, sarà una domenica tipicamente settembrina. La prossima settimana, invece, arriverà Bacco, l'anticiclone che porterà sole e temperature settembrine in gran parte dell'Italia. Il nubifragio che ha piegato Rome nelle ultime ore era previsto. Ecco un comunicato che era stato diffuso dalla Protezione Civile di Roma Capitale: "Si prevedono sul Lazio precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e grandinate".

