Ghiggia è morto: campione che fece piangere il Brasile

di Redazione 17/07/2015

Addio ad Alcides Ghiggia, ex campione uruguaiano che permise alla sua Nazionale di vincere il Mondiale in Brasile, nel 1950, proprio contro i padroni di casa. Ghiggia è passato a miglior vita proprio nel 65esimo anniversario di quella straordinaria partita a Rio de Janeiro Ghiggia, il mito uruguaiano era stato dimenticato, nonostante la sua rete permise all'Uruguay, nel 1950, di battere il Brasile e vincere il Mondiale. Quel gol gettò nella disperazione una nazione intera, quel Brasile imbattibile e certo di vincere. Invece no, Ghiggia segnò il 2-1 per l'Uruguay. Oramai i fasti del passato e la ricchezza erano un lontano ricordo per Alcides Ghiggia, che percepiva una pensione di 700 euro al mese e fu costretto a vendere anche alcuni prestigiosi premi per vivere. E' successo a molti personaggi famosi ridursi in povertà alla fine della vita. Addio Alcides!

