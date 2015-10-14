Home Gossip Anne Hathaway Snobba Colazione: Chef Ammonito 3 Volte

di Redazione 14/10/2015

Le star, si sa, sono capricciose. Lo sa bene uno chef che ha vissuto momenti allucinanti tempo fa, quando l'attrice Anne Hathaway gli ha fatto portare indietro la colazione ben quattro volte A Hollywood molti sanno che la Hathaway ha un 'bel caratterino' ma mai nessuno avrebbe immaginato che sarebbe stata capace di far tornare indietro un cuoco quattro volte perché la colazione non era al top. Secondo quanto ha riportato recentemente Tmz, Anne aveva ordinato, durante le riprese di uno spot giapponese, delle uova, un avocado e un muffin: la prima volta ha rimandato indietro lo chef perché le uova erano troppo cotte; la seconda volta perché il muffin era troppo freddo e la terza perché le uova erano un po' fredde. Insomma, non si può dire certo che la Hathaway non sia capricciosa! Si sa, le celebrità sono strane ed esigenti. Anne non è l'unica. Noi, comuni mortali, ci dobbiamo accontentare sempre e comunque, mentre le star con stipendi faraonici sono inappagabili. E' la vita. Forse Anne e colleghi dovrebbero un po' riflettere su come vivono le persone in altre zone del mondo, ad esempio in Africa, dove ottenere un pezzo di pane, ogni giorno, sarebbe già una grande conquista.

