Florida, Guida Ubriaca e Condivide Bravata su Periscope: Arrestata

di Redazione 14/10/2015

Ha usato Periscope, l'app di Twitter, per mostrare al mondo intero che stava guidando ubriaca la sua auto. Il gesto è costato caro a una 23enne della Florida, che è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza I poliziotti di Lakeland, Florida, ritengono che la ragazza deve reputarsi fortunata, visto che ha guidato a lungo la sua auto nonostante fosse ubriaca. L'episodio è avvenuto sabato scorso. La giovane ha alzato il gomito e si è messa alla guida della sua vettura; poi ha deciso di mostrare la ragazzata su Periscope, piattaforma di video streaming acquistata da Twitter. Dopo aver trasmesso il video, la ragazza alticcia ha ricevuto tantissimi messaggi che la invitavano a fermarsi prima che avrebbe ucciso qualcuno o se stessa. Un utente ha avvisato subito la Polizia di Lakeland, dicendo che una donna ubriaca si trovava in una zona a nord di Lakeland. "Hai sentito sentirle dire che è ubriaca?" ha chiesto il sergente Gary Gross all'utente. Lui ha risposto affermativamente. "Devo dirvi che sono rimasto un po' scioccato, in 30 anni di carriera non mi era mai accaduto niente del genere", ha sottolineato il sergente durante un'intervista. L'utente che aveva chiamato la Polizia non era in grado di dire con precisione dove si trovasse la ragazza, quindi l'agente ha dovuto subito scaricare Periscope ed aprire un account personale. Alla fine la ragazza è stata individuata e fermata dagli agenti. Era a bordo di una Toyota Corolla che aveva una ruota forata. La ragazza, a detta dei poliziotti, era disorientata e dalla sua bocca fuoriusciva un forte odore di alcol.

