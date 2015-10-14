Home Home Scialpi Operato al Cuore, Roberto Blasi Auspica Approvazione Ddl Cirinnà

Scialpi Operato al Cuore, Roberto Blasi Auspica Approvazione Ddl Cirinnà

di Redazione 14/10/2015

Il celebre cantautore Scialpi si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico al cuore e il suo compagno e manager, Roberto Blasi, auspica che passi la legge Cirinnà, quelle sulle unioni civili, visto che lui, per lo Stato italiano, è un semplice amico del cantante Per fortuna l'operazione al cuore è andata bene, ed ora Scialpi torna a sorridere, postando sui social foto dall'ospedale. Prima dell'operazione, il cantante aveva scritto su Instagram: "Un Cuore capace di amare! Ma non tanto di battere!! E qui mi vivo l'importanza delle #unionicivili". Roberto Blasi è indignato per l'atteggiamento dello Stato italiano, che ancora non riconosce le unioni tra persone dello stesso sesso. Scialpi e Roberto, lo ricordiamo, si sono sposati a New York lo scorso agosto. "Giovanni è in ospedale e io che sono suo marito sono per la sanità e per lo Stato un perfetto sconosciuto. Ecco la situazione italiana e l'importanza di far passare la legge sulle unioni civili", ha twittato nelle ultime ore il compagno di Scialpi. Roberto e Giovanni, dunque, ripongono tutte le loro speranze in Monica Cirinnà e nel disegno di legge che porta il suo nome. Se tale provvedimento diventasse legge, molte coppie potrebbero vivere molto meglio nel Belpaese.

