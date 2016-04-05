Anthony Vaccarello lascia Versace per Yves Saint Laurent

Giornate frenetiche nel modo della moda, connotate di arrivi e addii. Il direttore creativo della maison Versace, Anthony Vaccarello, lascia l'incarico e approda in un'altra prestigiosa casa di moda: Yves Saint Laurent

"Anche se mi dispiace vedere Anthony Vaccarello lasciare la famiglia Versace gli auguro uno straordinario successo. Negli ultimi anni ho lavorato con tre giovani eccezionali talenti: Christopher Kane, JW Anderson e Anthony Vaccarello. Ho avuto l'onore di lavorare con ciascuno di questi tre talenti e il piacere di vedere come ognuno ha interpretato un brand che amo particolarmente. Sono orgogliosa che Versus si stia affermando anche come piattaforma globale per talenti emergenti. Sono estremamente entusiasta di affrontare il futuro di Versus facendo quello che ho sempre fatto: sorprendere tutti!".

"Monsieur Saint Laurent è una figura leggendaria per la propria creatività, stile e audacia. Sono veramente grato di avere l'opportunità di poter contribuire alla storia di questa maison straordinaria".

"Anthony rappresenta la scelta naturale per esprimere l'essenza della maison Yves Saint Laurent. Sono entusiasta di poter iniziare con lui una nuova era e di portare insieme la maison a nuovi successi".

"Sono molto orgoglioso di dare il benvenuto in Yves Saint Laurent ad una così vivida e giovane forza nel panorama dei talenti creativi della moda di oggi. Sono certo che lo stile unico di Anthony Vaccarello esprimerà brillantemente l'impronta creativa e l'autorità della maison nel settore della moda, sviluppando ulteriormente le solide basi del brand al fine di realizzarne il pieno potenziale".

L'addio di Vaccarello a Versace è stato comunicato dalla stessaVaccarello ha reso noto il suo addio al brand Versace postando una foto suche lo ritrae con Donatella. Lo scatto ha ricevuto molti commenti con cui gli utenti gli hanno augurato buona fortuna. Poco dopo l'annuncio della separazione dalla maison italiana, il gruppo Kering ha reso nota la nomina di Anthony Vaccarello a direttore creativo della maison Yves Saint Laurent. Lo stilista ha accolto con entusiasmo la notizia ed ha asserito in una nota:Gioiosa per l'arrivo di Vaccarello nello staff Yves Saint Laurent anche, CEO e presidente del brand transalpino:Anthony dovrà affrontare molte sfide e mostrare il suo grande talento, come ha fatto il suo predecessore, che in soli 4 anni ha riportato in auge il marchio francese. La nomina di Vaccarello a direttore creativo di Yves Saint Laurent ha effetto immediato: lo stilista presenterà i suoi capolavori già il prossimo ottobre, in occasione della settimana della moda primavera-estate 2017 di Parigi. Vaccarello ha 36 anni ma è un vero genio della moda: il suo estro e la sua preparazione sono universalmente riconosciuti. Finora ha ottenuto importanti riconoscimenti nell'ambito della moda, come l'ANDAM Fashion Award (2011). Le sue grandi doti nel taglio e nel cucito rispecchiano perfettamente le richieste e le ambizioni del celebre brand francese. Non poteva non essere felice dell'arrivo di Vaccarello in casa Yves Saint Laurent il numero uno del marchio, ovvero colui che creò la maison assieme al mitico Yves nel lontano 1961., infatti, ha detto:Il mondo del lavoro è fatto di cambiamenti. Nulla è per sempre. La moda non fa eccezione a tale regola. Un grande 'in bocca al lupo' a Vaccarello per la nuova avventura in Yves Saint Laurent!