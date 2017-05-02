Loading...

Asia Nuccetelli la tentatrice di Andrea Damante a Temptation Island?

Redazione Avatar

di Redazione

02/05/2017

La macchina organizzativa di Mediaset sta cominciando a mettere insieme il reality che mette a dura prova i sentimenti. Siete pronti dunque per Temptation Istand? Secondo alcuni rumors potremmo trovare nel cast delle coppie Andrea Damante e Giulia De Lellis, l'aspetto più interessante però non riguarda i due ragazzi. Asia Nuccetelli è pronta per essere la tentatrice di Andrea Damante? Dopo mesi di assenza dal mondo del gossip si torna a parlare del trio che ha fatto discutere durante il Grande Fratello Vip, ovvero la coppia formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis contro colei che è sempre stata definita "il terzo incomodo" Asia Nuccetelli. Sulla figlia di Antonella Mosetti sono state raccontate davvero tante verità, soprattutto dopo lo scontro avvenuto in occasione della prima serata del GF Vip. Successivamente però i tre ragazzi, dopo varie liti mediatiche e frecciatine varie, hanno preso strade totalmente differenti. Giulia De Lellis sempre più impegnata nella moda e in tv, Andrea Damante nella musica e Asia Nuccetelli presente a varie ospitate e campagna di moda. Insomma sembrava proprio che il mondo avesse ripreso il suo normale equilibrio... Invece ecco che si torna a parlare del fatidico trio. Se ben ricordate l'anno scorso Andrea Damante e la fidanzata Giulia De Lellis hanno detto volutamente no a Temptation Island. L'amore tra i due è forte e non ha bisogno di tentazioni. A quanto pare però potrebbero aver cambiato idea... Giulia De Lellis e Andrea Damante pronti per Temptation Island? La De Lellis ultimamente si è dimostrata parecchio interessata ai reality, ma dopo il fallimento dell'Isola dei Famosi a causa del suo peso tutti la credevano ormai proiettata verso il GF Vip. Cos'è cambiato dunque? Secondo alcuni rumors, infatti, la partecipazione a Temptation Island gioverebbe a tutti, fortificando i personaggi, oltre che proporre al pubblico uno scenario già nuovo fatto di liti che aumenterebbe gli ascolti... La ricongiunzione di Andrea Damante e Giulia De Lellis contro Asia Nuccetelli sarà dunque una tattica mediatica?
