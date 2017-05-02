Asia Nuccetelli la tentatrice di Andrea Damante a Temptation Island?

La macchina organizzativa di Mediaset sta cominciando a mettere insieme il reality che mette a dura prova i sentimenti. Siete pronti dunque per Temptation Istand
? Secondo alcuni rumors potremmo trovare nel cast delle coppie Andrea Damante
e Giulia De Lellis, l'aspetto più interessante però non riguarda i due ragazzi. Asia Nuccetelli
è pronta per essere la tentatrice
di Andrea Damante
?
Dopo mesi di assenza dal mondo del gossip si torna a parlare del trio che ha fatto discutere durante il Grande Fratello Vip
, ovvero la coppia formata da Andrea Damante
e Giulia De Lellis
contro colei che è sempre stata definita "il terzo incomodo" Asia Nuccetelli
. Sulla figlia di Antonella Mosetti
sono state raccontate davvero tante verità, soprattutto dopo lo scontro avvenuto in occasione della prima serata del GF Vip. Successivamente però i tre ragazzi, dopo varie liti mediatiche e frecciatine varie, hanno preso strade totalmente differenti. Giulia De Lellis
sempre più impegnata nella moda e in tv, Andrea Damante
nella musica e Asia Nuccetelli
presente a varie ospitate e campagna di moda. Insomma sembrava proprio che il mondo avesse ripreso il suo normale equilibrio... Invece ecco che si torna a parlare del fatidico trio. Se ben ricordate l'anno scorso Andrea Damante
e la fidanzata Giulia De Lellis
hanno detto volutamente no a Temptation Island
. L'amore tra i due è forte e non ha bisogno di tentazioni. A quanto pare però potrebbero aver cambiato idea...
Giulia De Lellis
e Andrea Damante
pronti per Temptation Island
? La De Lellis ultimamente si è dimostrata parecchio interessata ai reality, ma dopo il fallimento dell'Isola dei Famosi a causa del suo peso tutti la credevano ormai proiettata verso il GF Vip. Cos'è cambiato dunque? Secondo alcuni rumors, infatti, la partecipazione a Temptation Island
gioverebbe a tutti, fortificando i personaggi, oltre che proporre al pubblico uno scenario già nuovo fatto di liti che aumenterebbe gli ascolti... La ricongiunzione di Andrea Damante e Giulia De Lellis
contro Asia Nuccetelli
sarà dunque una tattica mediatica?