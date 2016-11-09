Home Gossip Anticipazioni UeD: Francesco Zecchini, se ne va

di Redazione 09/11/2016

Sono svolte clamorose per diversi tronisti quelle che arrivano dalle ultime registrazioni di Uomini e Donne, in particolare per Claudio Sona. Il primo tronista gay nella storia del programma infatti, come dicono le news di UeD forse ha perso per sempre uno dei suoi corteggiatori preferiti perché Francesco Zecchini ha deciso di abbandonare lo studio. La scelta di Francesco è dovuta alle attenzioni maggiori che nonostante tutto Claudio Sona sembra avere per il suo rivale, il calciatore Mario Serpa. Il corteggiatore è rimasto male perché dopo l’esterne tra di loro nella quale era scattato anche il primo bacio, il tronista si è preoccupato più della reazione negativa di Mario e non di continuare a costruire un percorso con lui. Ma rispetto alla settimana scorsa, Mario ha anche accettato una esterna senza telecamere con Claudio come invece non aveva fatto in passato e anche se non ci sono stati baci, ormai sembra chiaro che il favorito per la scelta a questo punto sia lui. Colpi di scena anche per Riccardo Gismondi, diviso tra Camilla Mangiapelo e Martina Luchena. Camilla ha chiarito una volta per tutte i suoi rapporti con Giulia De Lellis, la fidanzata da Andrea Damante: le ha chiesto consiglio per un vestito, del quale ha portato anche lo scontrino, e non per entrare nell’agenzia che cura i suoi interessi. Martina invece ga dato l’ultimatum al tronista. Non vuole cominciare il 2017 senza sapere cosa ha deciso e quindi entro Natale deve dirle qualcosa. Pù tranquilla la registrazione per Claudio D’Angelo e Clarissa Marchese che però potrebbe decidere di eliminare Simone.

