UeD Trono Over: proposta shock per Gemma

di Redazione 10/11/2016

L’idillio amoroso tra Gemma e Cesare che ha caratterizzato il Trono Over nelle ultime settimane è già finito? Le ultime news di UeD sembrano confermare i sospetti che qualcuno in studio, compresa, la dama, aveva già avuto e cioè che l’uomo fosse lì in realtà soltanto per farsi vedere e non perché interessato a lei. Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne inizialmente Cesare ha dichiarato di essere sempre più preso da Gemma e lei ha confermato perché anche dopo l’ultima cena con il ‘cavaliere’ tra loro è scattato un bacio. Ma l’uomo è uscito allo scoperto quando ha detto di essere geloso di Giorgio perché adesso è lui l’unico uomo di Gemma e sarebbe disposto ad andarsene con lei per sposarla. Una proposta shock anche per la Galgani, soprattutto perché lui prossimamente ha in programma un viaggio da solo a Londra e uno insieme a lei a Parigi. Tutto cambia però quando Maria De Filippi dice a Gemma di rifletterci bene. Lei chiede a Cesare di recitarle la poesia che ha scritto in suo onore, ma lui non la sa a memoria. Un passo falso che scatena la Galgani, come dicono le news di UeD: pensa che l’uomo sia falso e se è venuto solo per lei è meglio che se ne vada. Il ‘cavaliere’ però tentenna perché vorrebbe conoscere anche altre donne ed è strano per uno che ha appena fatto una proposta di matrimonio. Lui però darà una risposta solo alla redazione e per il momento nessuno sa cosa deciderà di fare.

