News UeD: Jessica Vella futura tronista?

di Redazione 07/11/2016

La scelta per alcuni dei tronisti si sta avvicinando, anche se notizie più certe arriveranno dalle prossima registrazioni. Ma intanto ci sono quelli che si prenotano per un posto sulla poltrona rossa più ambita d’Italia e le ultime news di Uomini e Donne segnalano una candidatura molto forte, quella di Jessica Vella. La gemellina catanese che si è fatta conoscere lo scorso anno come concorrente al Grande Fratello 14 insieme a Lidia Vella e che successivamente ha avuto una storia intensa con un altro dei gieffini, Kevin Ishebabi, è tornata single da poco perché il fidanzato ha deciso di interrompere la storia e quindi potrebbe essere pronta a rimettersi in gioco. E a rafforzare l’ipotesi arrivano le parole della gemella, Lidia, che intervistata dall’emittente ‘Radio Radio’ ha aperto a questa possibilità. “Jessica si merita di trovare la felicità – ha detto – perché ha sofferto molto. Se dovesse arrivare la proposta sarebbe una bella cosa”. Lidia quindi tiene aperta la porta e lo stesso fa il suo compagno, Alessandro Calabrese che ammette la sue eventuale felicità se Jessica dovesse essere chiamata come tronista. La diretta interessata invece per il momento tace, forse anche per scaramanzia. In effetti nel passato gli ex gieffini sul trono non sono andati benissimo, come dimostrano Andrea Cerioli e Rossella Intellicato. Ci sarà una nuova chance anche per la ragazza siciliana?

