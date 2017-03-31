Home Uomini e Donne Anticipazioni UeD Luca e Soleil: esterna e bacio tra tronista e corteggiatrice

di Redazione 31/03/2017

Uomini e Donne ultime anticipazioni di oggi: l'esterna di Luca e Soleil è romantica, l'opinione di Marco Sono davvero interessanti le ultime anticipazioni di Uomini e Donne relative alla coppia Luca e Soleil in quanto è scattato un bacio in esterna. Ma andiamo con ordine: la registrazione della puntata è stata fatta il 29 marzo e le anticipazioni, dopo la discussione tra Giulia e Luca si concentrano sull'evoluzione del rapporto tra il tronista e l'altra corteggiatrice, ovvero Soleil. I due optano per un'esterna, nel corso della quale prima parlano dei 'rivali' a UeD ma poi si lasciano andare ad una serie di romantiche coccole il cui epilogo è un bellissimo bacio. Dopo il momento romantico arrivano le parole di Marco: il tronista di Uomini e Donne spiega che la sua decisione di chiudere con Soleil dopo l'incontro in camerino è scaturita dal fatto che la corteggiatrice avrebbe altrimenti continuato ad uscire con lui ma anche con Luca ma secondo le anticipazioni UeD Soleil negherà queste parole. Come si evolverà questo triangolo del trono classico? restate sintonizzati per tutte le prossime news a riguardo.

