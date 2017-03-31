Home Uomini e Donne Uomini e Donne news trono classico: Luca contro Giulia per l'esterna saltata

Uomini e Donne news trono classico: Luca contro Giulia per l'esterna saltata

di Redazione 31/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Discussione a Uomini e Donne tra Luca e Giulia. Salta l'esterna, ed ecco cosa succede. Le ultime news della registrazione L'esterna salta e Luca si scatena contro Giulia. E' accaduto a Uomini e Donne trono classico, ed è una delle principali news relative alla registrazione della puntata effettuata 29 marzo 2017 che ha visto il tronista pronto per un'esterna con Giulia, quando è stato informato dalla redazione che lei non sarebbe venuta. Sembra proprio che Luca non abbia preso per nulla bene l'assenza della corteggiatrice tanto da definire i suoi comportamenti simili a quelli di una bambina, sottolineando che non sarebbe andato a cercarla. In studio a Uomini e Donne però i due hanno modo di confrontarsi e se ne dicono di cotte e di crude. Secondo Luca, Giulia sceglie i tronisti per convenienza mentre la corteggiatrice dal canto suo sottolinea che aveva solo bisogno di ritrovare la calma. A quel punto si mette in mezzo un'altra corteggiatrice di punta di questa edizione del trono classico di UeD ovvero Soleil la quale sostiene che qualcuno abbia suggerito a Giulia come comportarsi sottolineando di aver letto alcuni scambi di consigli da parte di Sonia ed altre ragazze nei suoi confronti. Giulia nella registrazione di questa importante puntata, lascia inendere che la sua scelta, anche qualora dovesse essere Luca, non sarà certamente scontata. Quali altri news riserverà questa puntata di Uomini e Donne trono classico? continuate a seguirci per scoprirlo.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp