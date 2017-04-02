Home Uomini e Donne Esterna Uomini e Donne news: Rosa e Alex, abbracci e tenerezze in terrazzo

Esterna Uomini e Donne news: Rosa e Alex, abbracci e tenerezze in terrazzo

di Redazione 02/04/2017

Tenere effusioni in esterna a Uomini e Donne. E' accaduto nell'ultima registrazione della nuova puntata prossimamente in onda su Canale 5 Nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne Rosa e Alex si sono visti in esterna sulla terrazza di casa di Alex. Un luogo che la tronista ha ribattezzato 'la terrazza del delitto', prima di trovare quella 'famosa' coperta mostrata dal partecipante di Uomini e Donne su Instagram e che ha creato una serie di chiacchiere relative alla loro passata conoscenza. Tra i due su quella terrazza non mancano le tenerezze ed un abbraccio forte, con Rosa che sottolinea di sentirsi bene in compagnia di Alex. Lui vorrebbe osare un po' di più e quando prova a far scorrere la sua mano sotto la camicetta di Rosa, la ragazza reagisce dicendo che accadrà solo in intimità. Dopo l'esterna Rosa ed Alex hanno continuato la conversazione negli studi di Uomini e Donne, con Alex che ha spiegato di aver portato la ragazza in esterna a dimostrazione della loro trasparenza ma interviene l'opinionista Gianni Sperti, secondo il quale Rosa potrebbe essere ancora fidanzata ed Alex la stia coprendo perchè conoscerebbe il suo presunto fidanzato. Anche Mattia non sembra essere convinto della sincerità di Rosa e raggiunto in camerino dalla ragazza, parla a lungo con lei. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne questa discussione non finirà bene con Mattia pieno di dubbi e, allo stesso tempo, Alex piuttosto seccato, dopo aver fatto tanto per lei, nel vederla inseguire Mattia. cosa accadrà dunque in puntata a UeD? le carte di tronisti e corteggiatrici potrebbero venire rimescolate con le prossime esterne...

