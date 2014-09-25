Anticipazioni “Uomini e Donne” 25 settembre 2014
di Redazione
25/09/2014
La puntata del programma “Uomini e Donne” che andrà in onda oggi alle ore 14.45 su Canale 5, inizierà con la conduttrice Maria De Filippi che presenterà il ricercatore della Fondazione Veronesi, il dottor Alessio Molfino, che sta seguendo una ricerca per trovare una cura al tumore al seno e ha vinto una borsa di studio per lavorare sulla prevenzione di tale patologia. In questa puntata, della quale non è stata ancora resa nota la programmazione, ci sarà molto probabilmente il Trono Over o il Trono Classico, con la presenza degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Ma sembra comunque quasi certo che vedremo la puntata dedicata al Trono Over che è stata registrata martedi pomeriggio e che riprenderà dal termine di quella che è andata in onda lunedi in cui abbiamo assistito a moltissime liti e polemiche soprattutto tra Gemma e Barbara De Santi. La puntata riprenderà con le signore che durante la settimana hanno chiamato per conoscere Marcello. Le dame, dopo un acceso scontro tra il cavaliere e l’opinionista, saranno fatte accomodare in studio da Tina Cipollari. Tra Giovanna e Paola, Marcello deciderà di ballare con Paola. Una volta finito l’argomento Marcello si passerà a Barbara e Ciro che hanno iniziato ad uscire. Dopo che il cavaliere ha raggiunto la dama a Desenzano è arrivato ora il momento in cui la coppia deciderà se vuole approfondire la conoscenza. A detta di Ciro Barbara fuori dallo studio è molto più dolce e sensibile e quindi profondamente diversa da quella che sembra in studio. Questa considerazione di Ciro fa accendere una discussione tra Elga e Carolina. Barbara dichiarerà di non essere attratta da Ciro e che la sera stessa ha un appuntamento con Guido con cui farà un’uscita per chiarire delle questioni rimaste in sospeso. Secondo Gianni Sperti questo atteggiamento viene portato avanti solo a favore delle telecamere. In questa puntata ci saranno due new entry, Soraya e Laura. Guido ed Elga balleranno insieme. L’opinionista Tina Cipollari abbandonerà lo studio dopo una furiosa lite con Marcello. Appuntamento quindi su Canale 5 alle 14.45 per seguire la puntata odierna.
Articolo Precedente
“Uomini e Donne” Adriana rischia di essere eliminata
Articolo Successivo
Stasera in TV: mercoledì 24 settembre 2014
Redazione