“Uomini e Donne” Adriana rischia di essere eliminata
di Redazione
25/09/2014
Adriana Peluso, l’ex concorrente del “Grande Fratello” ora corteggiatrice di “Uomini e Donne” non è passata inosservata dai due tronisti del “Trono Classico”, Andrea Cerioli e Jonas Berami, i quali l’hanno portata in esterna rimanendone entrambi colpiti, anche se l’esterna con Andrea non sembra sia andata come sperava. Mentre l’esterna a base di sushi con l’attore de “Il Segreto”, Jonas, sembra sia andata meglio. Questo quanto possiamo vedere dalle esterne perché poi in studio la situazione si ribalta. L’opinionista Rosy attacca Adriana dicendole: “Ti piace apparire e sei molto furba: Jonás vuole una persona semplice e a te piace metterti in evidenza, si vede” facendo scatenare subito la sua opinionista rivale, Tina Cipollari, la quale replica prendendo le difese di Adriana. Andrea condivide il pensiero di Rosy commentando: “A primo impatto la vedo molto propensa alla telecamera. Ha molta voglia di parlare e di mettersi al centro delle discussioni".Invece Jonas rimane in disparte ascoltando le discussioni tra le opioniniste e le corteggiatrici, senza nascondere però la complicità con Adriana. Riguardo le anticipazioni della prossima puntata del “Trono Classico” assisteremo ad un colpo di scena, sembra infatti che Jonas dopo aver riflettuto a fondo sull’atteggiamento di Adriana che ha avuto nelle ultime puntate, avrebbe deciso di tagliarla fuori. La corteggiatrice non riuscirà a trattenere le emozioni scoppiando a piangere. Invece, Andrea non ha ancora molto chiare le idee e sostenuto da Tina decide di concederle un’altra possibilità.
Articolo Precedente
"Uomini e Donne" Aldo e Alessia pensano al matrimonio?
Articolo Successivo
Anticipazioni “Uomini e Donne” 25 settembre 2014
Redazione