Stasera in TV: mercoledì 24 settembre 2014
24/09/2014
Rai 1: (FICTION) Questa sera alle ore 20.30 andrà in onda il gioco “Affari tuoi” condotto da Flavio Insinna. Alle 21.15 la quinta puntata della fiction televisiva “Velvet” (2013), dal titolo “Lo stilista”: La Galleria è in fermento per l’arrivo dello stilista Raul De La Riva. Max cerca di estorcere a donna Blanca tutti i suoi risparmi. Alle 22.45 il telefilm “Miss Fisher, Delitti e misteri” con il quarto episodio della seconda stagione, dal titolo “Peso morto”. A conclusione di serata andrà in onda il talk show “Porta a porta” condotto da Bruno Vespa. Rai 2: (FILM) Questa sera alle ore 21.10 andrà in onda il film “I tuoi, i miei e i nostri” (USA 2005) con Dennis Quaid: L’attraente ammiraglio Frak rincontra dopo circa 30 anni Helen (creatrice di moda), sono entrambi vedovi e riscoprono il loro amore giovanile, ma la loro passione deve fare i conti con i loro 18 figli! Alle 22.50 andrà in onda “90° minuto” , sul turno infrasettimanale di Campionato. Rai 3: (ATTUALITA’) Questa sera alle ore 20.35 andrà in onda la 4.083^ puntata della soap opera “Un posto al sole”. Alle 21.05 “Chi l’ha visto?”, il programma che si occupa di casi di scomparse e casi di cronaca irrisolti, condotto da Federica Sciarelli.: questa settimana si tratterà anche il caso di Guerrina Piscaglia, la mamma di Arezzo scomparsa a maggio. Potrebbe trattarsi di un sequestro, ma la donna potrebbe anche essere morta. Rete 4: (TELEFILM) Questa sera alle ore 20.30 andrà in onda la telenovela “Il segreto”. Alle 21,15 il telefilm “The mentalist” con gli episodi n. 5 e 6 della sesta stagione, il primo intitolato “Tatuaggio rosso”: Patrick è costretto a lavorare insieme ad Haffner per cercare di far luce su due omicidi che sembrano collegati. L’altro episodio è intitolato “Riunione dei John il rosso”: Jane organizza una riunione con cinque uomini sospettati di essere John il Rosso nella speranza di incastrare finalmente il famigerato serial killer. Seguirà, alle 23.05 il telefilm “Bones” con gli episodi n. 7 e 8 dell’ottava stagione, intitolati “Il corpo nel baccello” e “L’artista di strada”. Canale 5: (FILM) Questa sera alle ore 20.40 andrà in onda il programma “Striscia la notizia – La voce dell’indecenza” e alle 21.10 il film “Angelica” (2013) con Nora Amezeder e Gerard Lanvin: L’incredibile destino della bella Angelique che ama profondamente Jeoffrey de Peyrac, trova la forza necessaria per combattere l’ingiustizia e l’oppressione di un secolo governato dalle lotte interne per il potere. Alle 23.40 il film “Femme fatale” (2002) con Antonio Banderas. Italia 1: (SHOW) Questa sera apre la serata, alle 19.29 il telefilm “CSI NY) con gli episodi n. 8 e 9 della seconda stagione. Gli episodi sono intitolati “Un brutto colpo” e “La città delle bambole”. Alle 21.10 andrà in onda la seconda puntata de “Le iene show” condotto da Ilary Blasi e Teo Mammucari, ricordiamo che la prima puntata ha ottenuto un ottimo risultato: tra i servizi di questa puntata Nadia Toffa si occuperà nuovamente della Terra dei Fuochi, Paolo Calabresi intervista il sindaco di Milano. Alle 0.45 andrà la puntata speciale di “Tiki-taka – il calcio è il nostro gioco”. La 7: (FILM) Questa sera alle ore 20.30 andrà in onda il talk show di attualità “Otto e mezzo” con Lilli Gruber. Alle 21.10 andrà in onda il film “Un’oscura verità” (2012): un ex agente della CIA, diventato successivamente presentatore di talk show politivi viene assoldato da una multinazionale per scagionare l’azienda coinvolta nel massacro degli abitanti di un villaggio in Sud America. Arrivato sul posto assiste ad una serie di eventi che vedono coinvolti in fazione avverse militari e manifestanti sotto la guida di una coppia di attivisti. Alle 23.15 il telefilm “Grey’s anatomy” con gli episodi n. 21 e 22 della nona stagione, dal titolo “Il mostro dormiente” e “Tu credi nella magia?”.
