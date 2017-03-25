Loading...

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma e Graziella litigano in studio

Redazione Avatar

di Redazione

25/03/2017

Uomini e Donne news e anticipazioni di oggi: Gemma attaccata da Graziella, scontro davanti a Maria De Filippi

Gemma Galgani sotto attacco al trono over di Uomini e Donne. L'ex di Giorgio Manetti ha dovuto vedersela con un'altra dama, ovvero Graziella, difendendosi dai suoi attacchi e accuse. E' quanto emerge dalle news relative all'ultima puntata di oggi, andata in onda il 24 marzo, nel corso della quale Graziella e Gemma hanno avuto una discussione piuttosto accesa nata quando la Galgani ha riferito a Giovanni che le due erano coetanee. Il cavaliere l'aveva accusata di essere falsa e di non aver apprezzato il fatto che avesse tenuto nascosta la sua età: ragion per cui la nota dama di Uomini e Donne, Gemma, l'ha indirettamente rivelata e a quel punto Graziella ha attaccato la Galgani dicendo di non essere andata a Selfie per farsi tirare la pelle e di aver avuto figli, a differenza di Gemma. A quel punto l'ex di Giorgio ha reagito dicendole, 'non permetterti di rinfacciarmi dei figli'. L'atmosfera si è surriscaldata negli studi di Uomini e Donne, complice anche Valentina che ha detto a Graziella di evitare di parlare di gravidanza. Anche Emy ha detto la sua difendendo Gemma, e Maria De Filippi ha avuto un bel da fare nel tentativo di riportare la calma. Continuate a seguirci per le nuove anticipazioni di Uomini e Donne.
