Anticipazioni Uomini e Donne di oggi: Luca e Soleil concorrenti di Temptation Island?

Anticipazioni Uomini e Donne di oggi: Luca e Soleil concorrenti di Temptation Island?

di Redazione 25/03/2017

Da Uomini e Donne a Temptation Island? Sono questi i rumors relativi alla coppia formata da Luca e Soleil, protagonisti del trono classico e a quanto pare già pronti per il post UeD Secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne di oggi la scelta del tronista Luca Onestini potrebbe ricadere proprio sulla bella Soleil: i fan si sono accorti che tra i due c'è una forte sintonia, dunque già nella prossima registrazione potrebbe esserci l'epilogo tanto atteso. Secondo il web infatti la scelta potrebbe avere anche una seconda motivazione post Uomini e Donne, ovvero la possibilità che Luca e Soleil partecipino ad un'altra trasmissione, ovvero Temptation Island. Esclusa la possibilità che Luca Onestini scelga Giulia Lancini, sembra essere fuori discussione che nascerà qualcosa con Soleil, visto anche quel 'ti amo' scappatogli nel corso di un'esterna e le scante di gelosia alternate ai romantici baci. Tra i due protagonisti del trono classico di UeD c'è molta sintonia e sembra che anche la redazione di Temptation Island lo abbia notato mettendo gli occhi su di loro per l'edizione 2017. Notizia questa avvalorata dalle ultime anticipazioni relative a Uomini e Donne: sono la coppia giusta per il reality show? seguiteci per scoprire anzitutto se la scelta di Luca sarà effettivamente Soleil e se la coppia si sposterà dagli studi di Uomini e Donne a Temptation Island 2017...

