Tara Gabrieletto news: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne operata al seno

di Redazione 25/03/2017

La star di Uomini e Donne Tara Gabrieletto è stata operata al seno. Secondo le news avrebbe scoperto alcuni noduli sospetti Paura tra i fan di Tara Gabrieletto. Secondo le ultime news l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e tra le più amate anche dopo la sua partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi, sarebbe stata operata al seno. Sposata dallo scorso giugno con Cristian Galella, Tara Gabrieletto avrebbe scoperto, durante un check-up di routine, di avere delle cisti e per questo i medici le hanno consigliato di sottoporsi al più presto ad un intervento chirurgico per rimuoverle. Pur essendo da molto tempo assente dalla televisione, Tara Gabrieletto e Cristian Galella sono molto attivi sui social dato che dopo la loro partecipazione a Uomini e Donne si sono guadagnati il favore di moltissimi fan, che si sono appassionati alla loro storia d'amore. Nel corso di un'intervista a Nuovo la Gabrieletto ha rivelato quanto le è recentemente accaduto: "Soffrivo di coliche renali - ha spiegato - e ho deciso di sottopormi a un check-up. Ho poi scoperto di avere parecchi noduli al petto. Mi sono preoccupata e quando ho ritirato il referto mi sono fatta prendere dal panico". Dato che nella famiglia dell'ex UeD vi sono stati casi di cancro, Tara ha prima chiamato Cristian per chiedere alcuni pareri, optando poi per l'intervento chirurgico. Hanno pertanto dovuto rimandare, per il momento, il progetto di avere un figlio anche se Tara intende 'tornare a lavorarci' appena il periodo di convalescenza sarà concluso.

