Anticipazioni Uomini e Donne marzo 2017: le nuove troniste Desirée e Rosa troveranno l'amore?

di Redazione 09/03/2017

Due nuove troniste al trono classico. Sono queste le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, news davvero interessanti per i fan dell'ormai storico programma televisivo di Maria De Filippi. In verità le troniste hanno già fatto la loro comparsa in studio: si chiamano Desirée Popper e Rosa Perrotta e alcuni corteggiatori hanno già tentato il primo approccio per conoscerle. Una delle due non è un volto nuovo della televisione visto che Desirée ha partecipato al Grande Fratello e sarebbe dovuta andare all'Isola dei Famosi in Honduras ma è stata poi 'sostituita' da Giulia Calcaterra; è arrivata a Uomini e Donne nella speranza di trovare l'amore. La 28enne Rosa invece è una campana doc e, proprio come la Popper, spera attraverso il dating show di Canale 5, di trovare l'uomo della sua vita, in grado di fare breccia nel suo cuore e di provocarle emozioni uniche. Riusciranno a trovare l'amore? certamente il trono classico di Uomini e Donne è molto movimentato dal loro arrivo in studio e sin dai primi minuti i corteggiatori hanno cercato di colpirle, a cominciare da Gianni che si è divertito ballando una samba con Desirée, un ottimo modo per provare a sciogliere il ghiaccio. Nelle prossime puntate scopriremo se Desirèe sarà rimasta colpita da lui oppure se punterà ad un altro tronista. Seguiteci per tutte le nuove anticipazioni di Uomini e Donne per il mese di marzo 2017.

