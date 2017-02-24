Home Salute Prova costume estate 2017, cos'è la dieta detox?

di Redazione 24/02/2017

La prova costume per l’estate 2017 è davvero alle porte e molti di noni sono già super impegnati in varie alimentazioni fai da te, come appunto la dieta detox: ma cos'è? Quando si decide di seguire un determinato regime alimentare la cosa più importante a cui pensare è quella relativa alla "disintossicazione" da tossine e liquidi in eccesso, cosa significa tutto ciò? Nel momento in cui si decide di voler seguire una dieta non si devono avere chiari solo gli obiettivi da raggiungere, ma anche il percorso da far seguire al nostro corpo. Considerate appunto che con il termine dieta non si intende solo l’eliminazione di grassi, dato che si deve provvedere anche alla purificazione da liquidi e tossine. In casi come questi entrano in gioco la dieta detox. Per imparare a conoscere meglio come funziona la dieta detox cerchiamo di capire come si articola l’alimentazione. La detox basa tutto su alimenti come verdura e frutta fresca e di stagione; cereali integrali preferibilmente senza glutine, legumi soprattutto quelli già germogliati, frutta essiccata per un pieno di energie, frutta secca, semi oleaginosi e acqua. Durante la giornata andrebbero assunti con i seguenti alimenti: yogurt di soia insieme a fiocchi di avena e mandorle; frutta; noci; estratti o centrifugati di verdure e spremute di agrumi. Nell'arco della giornata inoltre non dimenticare di bere diversi bicchieri d’acqua miscelata con il succo di un limone. Già durante le prime settimane della dieta detox noterete uno snellimento del corpo, dovuto all'eliminazione delle tossine e liquidi in eccesso ma non solo… Sarà possibile anche riscontrare la diminuzione della cellulite e buccia d’arancia. Notate bene però che la dieta detox può essere effettuata per periodi brevi dopo i quali va reintegrata un’alimentazione ricca anche di proteine animali.

