Uomini e Donne news oggi: l'esterna di Greta e Marco, è rottura definitiva?

di Redazione 09/03/2017

Al trono classico di UeD le news si sono fatte davvero interessanti: nelle ultime ore l'attenzione si è focalizzata non solo sulle nuove troniste ma anche su Marco e Greta che nel corso dell'esterna hanno discusso della conoscenza che Greta ha avviato con un altro tronista di Uomini e Donne. Marco si è lamentato per questo avvio di conoscenza con Luca, non parlando molto bene dell'ex Mister Italia ma, nonostante la discussione, l'esterna UeD con Greta si conclude in tranquillità e scambiandosi carezze. Il tronista di UeD Luca invece, vuole vedere l'esterna della corteggiatrice con Marco non mandata in onda prima di decidere se uscire o meno con lei; le conseguenze non sono positive anche perchè Greta aveva già intenzione di andare via dallo studio di uomini e Donne sentendosi a disagio; disagio che aumenta quando Martina sostiene di aver visto una serie di foto che ritraggono la corteggiatrice Greta in atteggiamenti intimi con un ragazzo 'misterioso' durante una cena, insinuando che la ragione che la spinge a voler lasciare Uomini e Donne sia proprio questa. Quali saranno le prossime news di Uomini e Donne? Greta rimarrà in trasmissione e in studio oppure mollerà tutto? E con Marco è rottura definitiva o vi sono ancora spiragli di un possibile avvio di relazione? Continuate a seguirci per scoprirlo.

