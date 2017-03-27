Home Uomini e Donne Uomini e Donne anticipazioni oggi: Lidia Vella parla del tradimento di Aldo e alessia

di Redazione 27/03/2017

Tra le coppie più amate di Uomini e Donne vi è certamente quella formata da Aldo e Alessia ma stando alle ultime anticipazioni, Lidia Vella ha fatto alcune rivelazioni interessanti riguardanti la crisi vissuta dalla coppia in seguito al tradimento di Aldo nei confronti di Alessia. I due sembrano aver però superato quel momento buio ritrovando l'amore e proseguendo la loro storia. E su di loro si è espressa, come rivelato dalle ultime anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, l'ex concorrente del Grande Fratello Lidia Vella, ex fidanzata di Alessandro Calabrese, che di Alessia ha detto: "penso si sia comportata da signora perché non ha mai diffamato suo marito ma al contrario ha sempre combattuto per lui difendendolo dinnanzi alle critiche. Ridare fiducia ad una persona non è semplice e non è comune". Invece parlando di Aldo Palmieri ha aggiunto, "penso che lui abbia sofferto molto e abbia, in silenzio, capito i suoi errori e le sue colpe. Ad oggi sono una coppia molto affiatata ed innamorata e malgrado lo spiacevole accaduto continuo a seguirli e a stimarli perché insieme mi sono sempre piaciuti". Parole di stima dunque quelle della ex Gf, per la coppia di Uomini e Donne che ha saputo superare le difficoltà ritrovando la serenità di coppia. Un pensiero, quello di Lidia, che però ha suscitato opinioni differenti da parte del pubblico di UeD, con commenti favorevoli ed altri contrari. Continuate a seguirci per scoprire ulteriori dettagli sulla relazione di Aldo e Alessia e sulle nuove anticipazioni di Uomini e Donne.

