Home Uomini e Donne Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Rosa contro Riccardo, in esterna con Alex

Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Rosa contro Riccardo, in esterna con Alex

di Redazione 23/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Doppia esterna per Rosa di Uomini e Donne, trono classico. Ecco le anticipazioni UeD dopo l'incontro con Riccardo e Alex Rosa sembrava essere, nelle ultime puntate di Uomini e Donne - trono classico, di apprezzare carattere e comportamenti di Riccardo, ma quando ha scoperto che il ragazzo è andato in esterna con Desirée la situazione è decisamente cambiata; e le prossime anticipazioni UeD potrebbero venire pertanto stravolte: la giovane ha sottolineato di preferire sempre la chiarezza e la verità, dopo avergli detto, in studio a Uomini e Donne, di non aver gradito il fatto che non le abbia detto niente. I due erano andati in esterna e dopo un giro in motorino ed un passaggio in un negozio, si sono seduti sui gradini di un palazzo continuando a parlare ma Riccardo ha omesso di dirle dell'esterna con Desirèe. La partenopea di UeD non si limita solo a Riccardo, provando ad andare in esterna anche con Alex, per un'uscita davvero romantica, seduti sul prato coperti da un plaid rosso. I due si conoscono da alcuni anni ma per lungo tempo, pur avendo l'uno il numero dell'altra, non si sono mai sentiti. C'è un abbraccio prima del saluto finale e, dopo il tramonto, anche un bacio. come la prenderà Mattia? Domani nuove anticipazioni di Uomini e Donne, seguiteci per rimanere aggiornati sulle esterne di tronisti e corteggiatrici.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp