Uomini e Donne news trono classico: Desirée si emoziona con Mattia, anche Mariano è interessato

di Redazione 23/03/2017

Puntata di Uomini e Donne ricca di colpi di scena ed emozioni, quella andata in onda il 22 marzo: anticipazioni interessanti per la prossima registrazione del trono classico. Il trono classico di Uomini e Donne è molto articolato in questo periodo e tra i protagonisti vi sono sicuramente Desirée, Mattia e Mariano. La ragazza è andata in esterna con Mattia e ha provato molte emozioni trascorrendo del tempo con lui, nonostante l'incontro non sia partito nel migliore dei modi, con Desirée che si è mostrata imbronciata per quello che è successo la scorsa settimana; ma dopo aver parlato con il corteggiatore, nel negozio di abbigliamento nel quale si incontrano, la situazione cambia e arrivano le emozioni. La tronista napoletana viene portata in esterna anche da Mariano il quale, abbigliato con un cappello da chef, ha deciso di darle lezioni di cucina tipica napoletana, regalandole risate e sorrisi. Secondo le ultime news del trono classico Mariano era tra i più interessati a Desirée e lo ha dimostrato anche durante l'ultima esterna di UeD dicendole che avrebbe potuto chiamare anche altre tronista e non l'ha fatto. La terza esterna è con Riccardo che ha deciso di portare la tronista in una fattoria spiegandole che lui è un contadino e che lavora nell'azienda agricola di famiglia. Riccardo però è molto ambito anche da Rosa, o meglio lo era, poichè dopo aver saputo dell'esterna con Desirèe le sue opinioni su di lui cambiano. Cosa accadrà nel trono classico a Desirèe? seguiteci per le prossime news di Uomini e Donne.

