Home Uomini e Donne News Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Gemma Galgani e Marco si baciano

News Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Gemma Galgani e Marco si baciano

di Redazione 23/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Gemma Galgani, Uomini e Donne news oggi: bacio e passione con Marco, dopo la lettera a Giorgio Manetti Gemma Galgani ha definitivamente detto addio a Giorgio Manetti del trono over di Uomini e Donne. Lo ha fatto con una lettera che ha voluto leggergli negli studi di C'è posta per te lo scorso sabato e che è suonata proprio come un saluto finale. Anche perchè la dama del trono over UeD ha già mostrato un certo interesse per Marco, con il quale ha avuto una breve relazione e che vorrebbe riconquistare, nonostante lui non sembri voler andare oltre l'amicizia. Ma stando alle nuove anticipazioni di Uomini e Donne, tra i due ci sarebbe stato un bacio: la Galgani infatti, nelle registrazioni delle nuove puntate realizzate il 21 marzo, ha voluto sorprendere il cavaliere con un incontro inatteso, una romantica cena in una casa sull'albero, circondati dalla natura. Qui Marco dice alla dama di Uomini e Donne di considerarla una persona stupenda ma di essere certo che tra loro una relazione non funzionerebbe. Nonstante questo però la bacia: del resto Gemma è convinta che Marco sia semplicemente frenato dalle sue incertezze ma si dice convinta del fatto che tra i due potrebbe nascere una relazione seria. Dallo studio del trono over però arrivano critiche sia da parte di Tina Cipollari che di Gianni Speri, secondo i quali si tratterebbe solo di una cotta passeggera, ricordando la lettera intrisa d'amore di pochi giorni fa, rivolta non certo a Marco ma al bel Giorgio Manetti. Cosa succederà a Uomini e Donne? restate sintonizzati per le nuove anticipazioni su Gemma e Marco.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp