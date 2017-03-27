Home Uomini e Donne Anticipazioni Uomini e Donne di oggi: Soleil rivela cosa farà dopo la scelta

Anticipazioni Uomini e Donne di oggi: Soleil rivela cosa farà dopo la scelta

di Redazione 27/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Soleil protagonista delle anticipazioni di Uomini e Donne di oggi: la corteggiatrice ha raccontato in diretta Instagram i suoi piani dopo la scelta di Luca Onestini Soleil sarà davvero la scelta di Luca Onestini a Uomini e Donne? tutte le anticipazioni lasciano pensare che sarà davvero così e lei stessa ne è convinta al punto da lasciarsi andare e, nel corso di una diretta Instagram, rivelare quelli che potrebbero essere i suoi piani per il futuro qualora la scelta dovesse essere davvero lei. Soleil Sorge è convintissima che Luca vorrà proprio lei al suo fianco e la corteggiatrice, molto sicura di sè, è comparsa in una diretta Instagram di un amico rivelando che la scelta del tronista di UeD potrebbe arrivare a brevissimo. Nell'ultima registrazione di UeD Soleil aveva confessato a Marco Cartasegna di provare qualcosa per Luca, una sorta di chimica che non lui non si era fatta sentire, consapevole del fatto che Marco avrebbe quasi sicuramente scelto lei al posto di Giulia Latini. La modella italo-americana però vuole Luca e per questo sta facendo di tutto per arrivare a questo epilogo. Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi dunque sono davvero interessanti: durante la diretta, alla quale ha partecipato anche il chirurgo dei vip ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi Giacomo Urtis, la Sorge ha detto all'amico (senza rendersi conto che le sue parole si sentivano in live) che se Luca l'avesse scelta per prima cosa avrebbero fatto un viaggio a quattro a Londra. Aggungendo anche che in caso di scelta lei sicuramente risponderebbe di si; del resto sul web tutti sono già consapevoli del fatto che Luca e Soleil diventeranno una coppia e in queste ore il pubblico di Uomini e donne ha chiesto a gran voce che Luca Onestini non perda altro tempo facendo subito la sua scelta, dal momento che i giochi sono fatti. Le anticipazioni UeD non rivelano nulla in merito alla data della scelta che però, con tutta probabilità, verrà fatta nel corso della prossima registrazione del programma di Canale 5, per evitare scandali e polemiche.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp