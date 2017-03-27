Loading...

Alessandra Pierelli gossip: l'ex UeD parla a Verissimo della sua malattia

27/03/2017

Ospite di Verissimo Alessandra Pierelli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha parlato della sua malattia

Da sei anni Alessandra Pierelli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è lontana dalle telecamere ma negli ultimi giorni ha preso parte ad una puntata di Verissimo per spiegare cosa le è accaduto in questo periodo, tanto da obbligarla a pensare prima di tutto a sè stessa. Di news e gossip riguardanti Alessandra Pierelli, dopo la sua partecipazione a Uomini e donne, non ve ne sono molti infatti, in quanto l'ex corteggiatrice ha dovuto fare i conti con seri problemi di salute. E a Verissimo ne ha parlato, rivelando anzitutto di aver dato la priorità alla famiglia piuttosto che alla televisione e poi spiegando che a dicembre a causa di una complicanza improvvisa, ha dovuto trascorrere un mese in ospedale, lontana dai famigliari. Un periodo molto difficile, ha rivelato l'ex UeD, nel corso del quale ha dovuto lottare per riguadagnare la salute non potendo trascorrere con la famiglia nè il Natale nè il Capodanno. "Però - ha raccontato alla Toffanin - sono riuscita a superarla. E’ stata una cosa che assolutamente nessuno di noi si aspettava: con la forza di volontà e con la voglia di vivere - ha aggiunto nel corso dell'intervista -  soprattutto, credo che tutto possa passare. Io ce l’ho fatta, sono qua: sto recuperando perché è una cosa che mi ha di nuovo lasciato dei segni, in sospeso tra la vita e la morte. Penso che lassù non mi vogliono. Ora ho di nuovo la forza di riprendermi la vita in mano. Sono successe tante cose belle, proposte di lavoro che non mi aspettavo“. Oggi Alessandra Pierelli sta meglio ed è pronta a riprendere il lavoro per sentirsi nuovamente viva e, ha aggiunto, indipendente.
