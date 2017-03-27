Home Uomini e Donne Uomini e Donne trono classico gossip: Laura Frenna arriva ad Amici



di Redazione 27/03/2017

Da Uomini e Donne trono classico ad Amici: le ultime news di gossip riguardano Laura Frenna, l'ex di Andrea Damante ha trovato lavoro a Canale 5 Il gossip riguardante le ex corteggiatrici di Uomini e Donne si arricchisce di una novità interessante: riguarda Laura Frenna, ex pretendente di Andrea Damante, che sarebbe pronta per approdare negli studi di Amici. Ebbene si: l'ex UeD del trono classico avrebbe trovato lavoro a Canale 5, dopo aver trascorso un periodo di tempo negli studi di Uomini e Donne per corteggiare Damante. La giovane lombarda aveva però dovuto fare i conti con Giulia De Lellis, che ha letteralmente stregato Andrea: la scelta di Damante infatti è poi ricaduta proprio sulla De Lellis, con inevitabile delusione da parte di laura Frenna, letteralmente dimenticata dal tronista. Ma oggi, le news di gossip lo confermano, la Frenna è di nuovo felice grazie a Maria De Filippi che l'ha scelta per far parte dello staff di Amici. Ma non solo: perchè l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche trovato un nuovo amore e dunque sta attraversando un periodo positivo anche dal punto di vista sentimentale. Dopo essersi laureata, la Frenna ha iniziato a collaborare con la Fascino, agenzia di produzione televisiva di Maria De Filippi e come annunciato da lei stessa via Instagram, da quel progetto le cose si sono evolute tanto da permetterle di entrare a tutti gli effetti nell'universo di Amici, per una nuova entusiasmante avventura professionale.

