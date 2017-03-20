Home Uomini e Donne Anticipazioni Uomini e Donne prossime puntate: la rivalità tra Desirée e Rosa

Anticipazioni Uomini e Donne prossime puntate: la rivalità tra Desirée e Rosa

di Redazione 20/03/2017

Guerra fredda tra Rosa e Desirée? è quanto emerge dalle ultime anticipazioni di UeD. Ecco le news Scintille accese tra Desirée e Rosa, sul trono classico di Uomini e Donne. Le due nuove troniste non sembrano proprio voler andare d'accordo e sin dai loro primi giorni negli studi di Uomini e Donne ma, stando alle ultime anticipazioni di UeD, nelle prossime puntate la rivalità tra Desirée Popper e Rosa Perrotta crescerà ancora. Altezzosa, è la parola utilizzata dall'avvenente brasiliana per definire, nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne, la rivale in cerca di un uomo. Dal canto suo la modella nata nel Salernitano ha replicato non direttamente a lei quanto rivolgendosi alla redazione di Uomini e Donne: non ci sta infatti a passare per la catttiva della trasmissione e ha chiesto tutela in tal senso. I telespettatori però hanno già capito che tra le due lo scontro si farà sempre più acceso. Anche perchè dopo le ultime affermazioni di Rosa Perrotta su Desirée la guerra psicologica potrebbe passare ad un nuovo livello di confronto. Secondo Rosa infatti, la tronista concorrente starebbe abilmente creandosi un'aura da finta buona così da guadagnarsi il favore del pubblico. Ma con i ragazzi? l'esterna della bella Desirée con Mattia non è andata male. La brasiliana gli ha rivelato di aver sbirciato sui suoi profili social allo scopo di conoscerlo un po' meglio dal punto si vista del carattere e della personalità. Invece Rosa non è contenta del cambiamento caratteriale di Mattia. Per questo motivo ha deciso di non andare in esterna con lui. Restate sintonizzati per le anticipazioni di Uomini e Donne sulla 'guerra fredda' tra le due troniste.

