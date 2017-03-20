Home Uomini e Donne Uomini e Donne news trono gay: Claudio Sona vicino ballerino Giuseppe Giofrè?

Uomini e Donne news trono gay: Claudio Sona vicino ballerino Giuseppe Giofrè?

di Redazione 20/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sguardi di intesa tra Claudio Sona e Giuseppe Giofrè: le ultime news di Uomini e Donne, trono gay Protagonista a Le Olimpiadi della Tv di sabato, Claudio Sona, primo tronista del trono gay di Uomini e Donne e da pochi giorni ex fidanzato di Mario Serpa, è sotto i riflettori del gossip. Nel corso dello speciale serale di UeD il giovane veronese non si è sbottonato troppo sulla fine del suo legame con Serpa, conosciuto proprio negli studi del trono gay. Ma a quanto pare Claudio sarebbe già passato oltre quella relazione e sarebbe sempre più vicino ad un altro uomo. Si vocifera infatti che via sia stato un gioco di sguardi con Giuseppe Giofrè, uno dei ballerini di amici. Per il momento si tratta solo di indiscrezioni. Però nelle ultime ore si sono moltiplicate anche sui social mentre poco o nulla si sa in merito ad un possibile riavvicinamento tra Sona e Serpa dietro le quinte di Uomini e Donne - Le Olimpiadi della Tv. Bisogna aggiungere che Giofè è fidanzatissimo e dunque nulla al momento può essere confermato ma pare che abbia preso una cotta per l'ex tronista, visto quanto ha scritto su Twitter: “Con quel sorriso come si fa a non guardarlo?” ha tweetato il ballerino scatenando i suoi fan ma anche quelli dell'imprenditore veronese e ad eccezione di chi spera nel ritorno di fiamma con Serpa, in tanti vedono positivamente questa nuova coppia. Claudio, a differenza di Mario, è apparso molto sorridente e sereno in occasione dello show di sabato e questo stato d'animo potrebbe essere la conseguenza di nuovi incontri, almeno secondo i fan. C'è poi un altro uomo che potrebbe tornare nella vita di Claudio, ovvero il modello spagnolo Juan Fran Sierra, ex di Sona. I due sono stati molto legati ma i fan del tronista UeD non vedono di buon occhio questa possibile relazione, sperando invece nel colpo di fulmine per Giuseppe Giofrè....

Condividi Facebook Twitter Whatsapp