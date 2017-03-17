Home Uomini e Donne Uomini e Donne, Andrea Damante: critiche e accuse da Michele Monina

Uomini e Donne, Andrea Damante: critiche e accuse da Michele Monina

di Redazione 17/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Tra i tronisti più ricordati e amati di Uomini e Donne c'è sicuramente Andrea Damante che dopo la sua esperienza nello studio del dating show di Canale 5 ha continuato la sua vita da Dj. Recentemente l'ex tronista ha anche pubblicato un brano inedito che però ha diviso pubblico e 'critica'. Tra i critici, quello che più diuramente si è espresso contro il brano del fidanzato di Giulia De Lellis è stato Michele Monina che su Il Fatto Quotidiano ha mal giudicato l'inedito di Damante. Il singolo del dj veronese è stato definito inconsistente da Monina il quale ha descritto Always con una serie di critiche alle quali Andrea Damante ha deciso di replicare. Ma l'ex tronista non lo ha fatto duramente, bensì pacatamente, ringraziando anzi il critico musicale per aver trovareo il tempo di ascoltare la sua 'Always' e per essersi documentato sulla sua relazione con Giulia De Lellis. Andrea Damante ha anche aggiunto che, a suo parere, le opinioni espresse da Monina sarebbero collegate ad un parere negativo sul mondo di Uomini e Donne, più che sul suo lavoro come Dg. Il tronista ha poi sottolineato di essersi molto divertito in questa esperienza e nella registrazione del videoclip, aggiungendo, 'è un brano pop che funziona molto anche nei miei dj set itineranti'. Dunque secondo l'ex partecipante di Uomini e Donne questa canzone sarebbe tutt'altro che un insuccesso e potrebbe aiutarlo a farsi meglio conoscere anche dal pubblico che non segue Uomini e Donne.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp