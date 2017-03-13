Home Uomini e Donne Anticipazioni Uomini e Donne prima serata sabato 18 marzo: info ospiti, orario e ultime news

di Redazione 13/03/2017

Grande attesa per le nuove anticipazioni di Uomini e Donne, con i fan in ansia per la puntata speciale in programma in prima serata. La data del serale di UeD è stata fissata per sabato 18 marzo su Canale 5. Una vera sorpresa per il pubblico in quanto solitamente dopo la chiusura di C'è Posta per Te vengono mandate in onda delle repliche del programma, una sorta di best of trasmesso il sabato sera al posto delle puntate inedite. Ma Maria De Filippi ama sorprendere il suo pubblico e questa volta ha fatto le cose in grande organizzando una puntata speciale di Uomini e Donne in prima serata, intitolata 'Le Olimpiadi della Tv'. Nel corso dell'ultima puntata di C'è Posta Per Te andata in onda l'11 marzo 2017 è stato trasmesso lo spot dell'evento: ma in cosa consiste? vi saranno sia ospiti dal trono classico che dal trono over, tra i più amati dal pubblico e dovranno cimentarsi in una serie di prove nel corso delle quali saranno giudicati. Non resta dunque che attendere sabato con orario di inizio fissato dalle 21.10, per la speciale serata in compagnia di UeD, che dovrà competere con la quarta puntata di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. Ma da chi sarà composta la giuria di Uomini e Donne? secondo le anticipazioni UeD i nomi sono già noti ovvero Davide Mengacci, Platinette, Garrison e dulcis in fundo Valeria Marini e Iva Zanicchi. Si tratta di una registrazione, dunque le anticipazioni si susseguiranno in questi giorni, con altre news interessanti in merito a quello che accadrà in puntata. Ovviamente non mancherà Tina Cipollari, la storica opinionista di Uomini e Donne e, le anticipazioni UeD confermano, anche Gemma e Giorgio dovrebbero essere in studio. E già in tanti si domandano se questo serale di Uomini e Donne possa essere una sorta di prova generale per un futuro spin off del programma.

