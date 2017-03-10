Home Uomini e Donne Anticipazioni Uomini e Donne trono over oggi: Gemma e Giorgio, il ritorno di fiamma?

I protagonisti del trono over di Uomini e Donne trono over restano Gemma e Giorgio. L'ex coppia continua a far parlare di sè nonostante in studio arrivino costantemente nuove dame e nuovi cavalieri: ma Giorgio Manetti e Gemma Galgani continuano a catalizzare l'attenzione dei telespettatori del programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 e le anticipazioni UeD riguardanti il trono over si concentrano, nella maggior parte dei casi, su di loro. Anche se al momento non stanno più insieme restano dunque la coppia più amata ed i riflettori sono da giorni puntati su di loro dopo le recenti dichiarazioni di Gemma che, 'provocata' dalla De Filippi ha ammesso che se Giorgio la invitasse a uscire a cena accetterebbe. Gemma ha dunque messo le lunghe e continue discussioni con Giorgio e litigate con Tina Cipollari alle spalle ed è pronta ad un ritorno di fiamma? Gemma Galgani è rimasta molto delusa da Giorgio Manetti quando improvvisamente ha deciso di lasciarla, dopo un paio di mesi di relazione ed è dunque tornata al trono over di Uomini e Donne alla ricerca di un altro cavaliere ma ad oggi non ha avuto successo. Tra i più papabili c'è certamente Michele D'Ambra che sembrava proprio il sostituto perfetto di Giorgio ma dopo un mese di frequentazione D'Ambra ha rivelato ad un'altra dama di UeD di considerare Gemma molto simile a sua madre. Offesa e triste a causa di queste parole, Gemma è stata consolata da Giorgio ed è emerso che i due si scrivono anche al di fuori di Uomini e Donne. Un modo per riallacciare i rapporti? i fan non sperano che in questo anche se i più vicini a Gemma le ricordano il finale burrascoso della sua storia con Manetti e le consigliano di provare a capire se davvero Giorgio sia interessato a lei, per evitare di soffrire una seconda volta. Seguiteci per le nuove anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti Gemma e Giorgio, la coppia più amata del trono over.

