Anticipazioni Uomini e Donne, trono over: Gemma Galgani ci riprova con Marco

di Redazione 16/03/2017

Una fusione fisica. Di questo ha parlato Gemma Galgani nell'ultima puntata di Uomini e Donne registrata il 15 marzo 2017, facendo riferimento al suo rapporto con Marco Firpo. L'ex di Giorgio Manetti ne è convinta al punto da essere tornare alla carica per cercare di conquistarlo: le anticipazioni di UeD non possono dunque non andare a concentrarsi su questa situazione, ricordando come nella passata registrazione del programma di Maria De Filippi, Gemma avesse ricevuto un due di picche proprio da Marco, tra gli ultimi protagonisti del trono over. Firpo ha spiegato di considerare Gemma la sua migliore amica e per questo di non essere intenzionato a pensare ad un ritorno di fiamma e ad una relazione. Ma Gemma si è mostrata sorridente, nel video che fa seguito alla puntata; secondo la Galgani tra i due vi sarebbe ancora qualcosa, parlando come di una 'fusione fisica', scatenando l'opinionista del trono over Tina Cipollari che ha accusato la dama di avere un pensiero fisso oltre che di saltare da un uomo all'altro. Dal canto suo Gemma, sempre presente a Uomini e Donne poichè ancora in cerca della sua metà, sostiene che Marco sia stato in grado di valorizzare alcune parti di lei oltre al fatto che Firpo le manderebbe messaggi in continuazione, dicendole di pensarla spesso. In base a queste anticipazioni, Gemma e Marco si riuniranno in un legame sentimentale o, come ribadito dal cavaliere, rimarranno soltanto amici?

