Anticipazioni Uomini e Donne trono classico: Sonia Lorenzini attacca Luca e Marco

di Redazione 24/03/2017

Scontro a Uomini e Donne trono classico: news e anticipazioni raccontano di un litigio tra Luca e Marco, sfiorato lo scontro fisico Un vero e proprio attacco contro i tronisti di Uomini e Donne Luca Onestini e Marco Cartasegna. Ed è Sonia Lorenzini la protagonista delle ultime anticipazioni di UeD, pronta a scagliarsi contro gli attuali tronisti sostenendo che non siano sufficientemente coraggiosi; accade ovviamente nel trono classico del programma condotto da Maria De Filippi ed in onda ogni pomeriggio su Canale 5; Sonia non sembra proprio apprezzare Luca e Marco, i due tronisti che al momento sono molto vicini a Soleil Sorge, tanto da lasciarsi scappare un pensiero ad alta voce, ovvero 'questi due non hanno le p...'. Parole che potrebbero, nella prossima puntata di Uomini e Donne, scatenare una bufera in studio. Sembra intanto che proprio Luca Onestini e Marco Cartasegna, rivelano le nuove anticipazioni di Uomini e Donne, abbiano avuto un litigio particolarmente acceso tanto da arrivare quasi alle mani. E questo non sarebbe piaciuto a Maria De Filippi: i due tronisti potrebbero aver superato i limiti e potrebbero essere presi provvedimenti contro di loro...seguiteci per ogni nuovo aggiornamento e anticipazione sul trono classico di Uomini e Donne.

