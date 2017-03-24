Home Uomini e Donne News UeD di oggi, trono Over: litigio e accuse tra Anna e Nino

di Redazione 24/03/2017

Uomini e Donne news ultima puntata marzo 2017, oggi: scambio di accuse tra Nino e Anna, le parole di dama e cavaliere Prima la possibilità di un legame nato proprio a UeD, poi il litigio e la rottura. Oggi, come emerge dalle ultime news di Uomini e Donne riguardanti il trono over, è arrivato un nuovo chiarimento tra la papabile coppia formata da Anna e Nino, protagonisti dell'ultima puntata della trasmissione nel corso della quale hanno cercato di chiarirsi dopo l'ultimo litigio caratterizzato da reciproche accuse. Dopo un periodo di frequentazione l'opinionista Gianni Sperti aveva suggerito loro di provare a vivere il legame fuori da Uomini e Donne ma la situazione è rapidamente precipitata e quello che sembrava essere un rapporto nato con i migliori auspici si è trasformato in una rottura. News Uomini e Donne di oggi: è rottura definitiva tra Anna e Nino? L'attacco a Gianni Sperti Anna in particolare è rimasta male dalla decisione di Nino di interrompere la frequentazione, nonostante il cavaliere del trono over UeD abbia in seguito ritrattato. Le ulime news non lasciano adito ad altro che ai fatti: lo scambio di accusa tra Anna e Nino è stato molto duro, tanto che il cavaliere ha dato alla dama dell'egoista, dicendole che vive con il telefono in mano e ha aggiunto che è una persona fredda, priva di sentimenti. Anna dal canto suo ha replicato dicendo a Nino che è una persona furba ma che "non ci casca nessuno". Secondo Nino anche Gianni Sperti sarebbe colpevole della rottura della possibile relazione ma l'opinionista si è detto scettico in merito alle parole di Nino: secondo Sperti starebbe recitando una parte con l'obiettivo di rimanere il più a lungo possibile nello studio di Uomini e Donne trono over. Continuate a seguire le nostre news per scoprire come evolverà questa situazione.

