Home Uomini e Donne News UeD, Luca e Giulia: bacio in esterna, poi il litigio in studio

News UeD, Luca e Giulia: bacio in esterna, poi il litigio in studio

di Redazione 23/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Esterna Uomini e Donne: news Luca e Giulia, c'è il bacio. Ma lei abbandona lo studio, perchè? Un altro bacio al trono classico di Uomini e Donne. Le news di UeD lo confermano: è quello tra Luca e Giulia, scattato durante un'esterna trascorsa a spasso per Roma. I due si sono regalati una romantica passeggiata, pur continuando a punzecchiarsi ma senza arrivare al litigio. Tutt'altro: le anticipazioni di Uomini e Donne sui due protagonisti del trono over si sono fatte in queste ore più interessanti visto che prima di salutarsi Luca e Giulio si sono baciati, nonostante la ragazza avesse detto in precedenza che non lo avrebbefatto fino alla scelta. Ho deciso di vivermi il momento, ha ammesso Giulia, che ha reso Luca felice per come sia andata l'esterna di UeD. Questo nonostante poco prima la tronista avesse tirato in ballo Mattia, infastidento Luca. Ma non finisce qui perchè Luca ha baciato anche Soleil: è accaduto durante l'esterna in un parcheggo, mentre stavano discutendo per chiarire il fatto che il corteggiatore sembrasse poco preso da lei. Lui però dopo averle chiesto di fidarsi la bacia più volte. Nello studio di Uomini e Donne è il caos: Giulia scappa dietro le quinte, inseguita da Luca e scoppia un acceso litigio. Luca riesce però a convincerla a rientrare in studio, ma sarà difficile ora riconquistarla. Le prossime news UeD ci riveleranno se Giulia sarà ancora interessata da Luca?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp