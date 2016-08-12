Home Uomini e Donne Anticipazioni Uomini e Donne: news trono classico, over e gay

Anticipazioni Uomini e Donne: news trono classico, over e gay

di Redazione 12/08/2016

Manca poco ormai dall'inizio nuova stagione di Uomini e Donne 2016-2017, vediamo quali sono le novità che sono certe per il momento. Dalle ultime anticipazioni in rete per UeD ci siamo quasi, meno di un mese dall'inizio del programma. Dopo le vacanze estive i protagonisti torneranno più in forma che mai. Uomini e Donne inizia , forse come l'anno scorso, il 5 Settembre 2016 e andarà in onda dal Lunedì al Venerdì dalle 14:45 sempre su Canale 5 di Mediaset. la novità tanto attesa di quest'anno è il nuovo Trono gay e tutti si chiedono quali saranno i tronisti trono gay? Ci rimane solo aspettare per avere le conferme. Intanto la coppia del trono classico Giorgio e Gemma si sono divertiti abbastanza durante le vacanze estive e tutti i fan li hanno seguiti sui canali social. Ovviamente anche loro hanno avuto problemi ma cose passeggere. Non ci resta solo che attendere con ansia l'inizio del programma uomini e donne e vedere quali saranno i tronisti del trono classico, over e gay.

