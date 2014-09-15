Anticipazioni Uomini e Donne: "Trono Classico" prima puntata lunedì 15 settembre 2014
di Redazione
15/09/2014
Oggi su Canale 5 andrà in onda il tanto atteso “Trono Classico”. Secondo quanto riportato dalla redazione del programma condotto da Maria De Filippi, ci aspetteranno grandi sorprese, cosa che potevamo immaginarci, date le news e le mille immagini che ci “perseguitano” da inizio settembre su Twitter e Facebook. Secondo le prime dichiarazioni dei tronisti sui vari social network, il programma aprirà come sempre con una breve presentazione, anche se in questo caso i tronisti non hanno nuovi volti. Infatti, si tratta di Jonas Berami, Andrea Cerioli e Teresa Cilia. Questi volti non sono noti alla televisione italiana, in quanto hanno già fatto diverse partecipazioni, come ad esempio: Il Grande Fratello, Il segreto, Temptation Island ed anche lo stesso Uomini e Donne. Non ci resta che darvi appuntamento oggi (lunedì 15 settembre 2014) con la prima puntata di Uomini e Donne in onda alle ore 14:45 su Canale 5.
