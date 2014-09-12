Stasera in TV: venerdì 12 settembre 2014
12/09/2014
Rai 1: (TALENT SHOW) Questa sera alle ore 21.15 andrà in onda la quarta edizione di “Tale e quale show” condotto da Carlo Conti, con la partecipazione di Gabriele Cirilli. Componenti della giuria Christian De Sica, Claudio Lippi e Loretta Goggi. Carlo Conti e Gabriele Cirilli condurranno la sfida tra vip, che ogni settimana si cimentano nell’imitazione di grandi celebrità musicali. Rai 2: (TELEFILM) Questa sera alle ore 21.10 gli episodi 1 e 2 della nona stagione di “Criminal Minds”. La squadra sarà impegnata per indagare sull’omicidio di due giovani donne, uccise con un colpo di pistola al cuore a Phoenix in Arizona. Rai 3: (FILM) Questa sera alle ore 21.15 andrà in onda il film “Il nome della rosa”, tratto dal bestseller di Umberto Eco (1996). Nel Medioevo, un francescano e un novizio indagano su omicidi misteriosi avvenuti all’interno di un’abbazia. Rete 4: (ATTUALITA’) Questa sera alle ore 21.15 andrà in onda il programma “Quarto Grado” condotto da Gianluigi Nuzzi. La puntata si occuperà della morte di Davide Bifolco, il sedicenne ucciso a Napoli da un carabiniere durante un inseguimento. Canale 5: (FICTION) Questa sera alle ore andrà in onda la seconda puntata della fiction “Il principe, un amore impossibile”. Sulla spiaggia viene rinvenuto il cadavere di Abdu. Morey comunica la notizia alla famiglia di Fatima e si incarica personalmente di riaprire le indagini. Italia 1: (SERIE TV) Questa sera alle ore 21.20 due episodi della nuova serie Tv “The last ship”. Nel primo episodio dal titolo “Fase sei”: sulla terra è scoppiata una pandemia globale che ha decimato la popolazione. Nel secondo, dal titolo “Benvenuti a Guantanamo” la Nathan James approda a Guantanamo per rifornirsi di carburante e di viveri. Un pericoloso gruppo di terroristi arabi li sta però aspettando. La 7: (DOCU-FILM) Questa sera alle ore 21.10 andrà in onda il film “Mussolini, ultimo atto” (1974). Mussolini, che nel 1945 si era rifugiato in Valtellina, viene catturato e fucilato dai partigiani con la Petacci ed altri esponenti fascisti.
