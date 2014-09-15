MATRIMONIO DI ELISABETTA CANALIS E BRIAN PERRI
di Redazione
15/09/2014
Elisabetta Canalis e Brian Perri, dopo due anni di fidanzamento, hanno detto il fatidico “si” nella cattedrale di Santa Maria Immacolata ad Alghero. La chiesa era accessibile soltanto per gli invitati, il centro di Alghero è stato transennato a causa della massiccia presenza di persone che hanno dimostrato nei confronti della Canalis moltissimo affetto e simpatia. Per mantenere l’ordine sono stati impiegati carabinieri e polizia locale, le guardie eco-zoofile, la guardia di finanza e una società privata di vigilanza. I vicoli lungo i quali la coppia ha transitato sono stati controllati palmo a palmo. Elisabetta Canalis la sera precedente ha cenato all’Aragon, un ristorante del centro di Alghero con Brian e con Maddalena Corvaglia. La Corvaglia e Elisabetta Canalis hanno debuttato insieme come “veline” nella famosa trasmissione “Striscia la notizia”. Nelle ore precedenti al matrimonio Elisabetta è stata nella sua casa estiva mentre lo sposo ha alloggiato sul lungomare Dante a “Villa Mosca”. La sposa è uscita da casa alle 17 e al suo arrivo in chiesa, accompagnata dal padre, Cesare, Brian la stava aspettando da dieci minuti. La Canalis ha avuto come testimoni il fratello Luigi sua moglie, mentre Brian ha avuto uno dei suoi fratelli e la sua compagnia. Il ricevimento si è svolto nella tenuta “Sella&Mosca”. Tra i numerosi invitati hanno suscitato molto scalpore Belen Rodriguez con un bellissimo abito azzurro, suo marito, il ballerino Stefano De Martino, Maddalena Corvaglia, in abito verde. Presenti anche Renzo Rosso e Roberto Cavalli che sono arrivati a bordo dei rispettivi jet.
Articolo Precedente
George Clooney fa il grande passo
Redazione