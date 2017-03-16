Home Uomini e Donne Anticipazioni Verissimo puntata del 18 marzo: ospite Giorgio Manetti di Uomini e Donne

Anticipazioni Verissimo puntata del 18 marzo: ospite Giorgio Manetti di Uomini e Donne

di Redazione 16/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Un ospite speciale a Verissimo, direttamente da Uomini e Donne, trono over. Si tratta nientemeno che Giorgio Manetti, come confermato dalle anticipazioni del programma condotto da Silvia Toffanin, la cui prossima puntata andrà in onda il 18 marzo 2017 alle 16.30. Sarà un sabato pomeriggio ricco di sorprese dunque, vista la presenza dell'ex di Gemma Galgani che certamente a Verissimo, parlerà della sua esperienza a Uomini e Donne ma svelerà anche alcuni dettagli sul suo passato legame con la dama e le sue opinioni in merito al cavaliere al momento più vicino a Gemma, ovvero Marco. Ospiti insieme a Giorgio, ci saranno nientemeno che Giulia Calcaterra, direttamente da L'Isola dei Famosi, insieme a Rocco Siffredi, che in Honduras ha trascorso una settimana e che fornirà alla Toffanin il suo punto di vista. Ma i fan di UeD attendono in primis Giorgio Manetti, per capire se replicherà alle dichiarazioni fatte da Gemma Galgani, sua ex compagna, la scorsa settimana. Sarà certamente un'intervista interessante, sicuramente ricca di sorprese.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp