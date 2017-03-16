Home Uomini e Donne Uomini e Donne news: la scelta di Luca Onestini? l'indizio su Instagram

di Redazione 16/03/2017

Si susseguono quotidianamente le news relative al trono classico di Uomini e Donne, alimentate anche dall'utilizzo, da parte di tronisti e corteggiatrici dei social netowrk. In particolare di Instagram, grazie al quale i fan di UeD hanno notato, nelle ultime ore, un dettaglio davvero interessante legato alla possibile scelta di Luca Onestini. Il tronista si è detto, in studio, seccato di alcuni comportamenti di Soleil Sorge. La ragazza infatti sembra non essere per nulla dispiaciuta dei ripetuti corteggiamenti da Marte di Marco Castagna; ma Luca, allo stesso modo, sembra essere davvero interessato a Soleil e lo dimostra puntata dopo puntata, con grande amarezza da parte di Giulia Latini. Ebbene nelle ultime ore i telespettatori in cerca di news su Uomini e Donne si sono accorti di un 'indizio' lasciato nientemeno che da Gianmarco Onestini, fratello di Luca, su Instagram: ovvero un like di apprezzamento lasciato come commento ad un video decisamente molto romantico di Luca e di Soleil. I due Onestini sono molto legati e i fan hanno fatto due più due: quel like potrebbe essere il segnale indiretto della scelta di Luca, che potrebbe davvero optare per la bella Soleil nel corso della prossima puntata di UeD della quale si rincorrono già in queste ore nuove anticipazioni.

