News Uomini e Donne 2017: Tina attacca Gemma, 'dovrebbe cercare un badante'

di Redazione 17/03/2017

Il trono over continua a riservare sorprese e in questo periodo se ne parla più che del trono classico di Uomini e Donne. Grazie anche alle news legate a Tina Cipollari e alla sua antipatia mai celata per Gemma Galgani, tanto che anche nelle ultime registrazioni l'opinionista di UeD l'ha attaccata nuovamente accusandola di saltare da un uomo all'altro. La dama torinese in effetti non è ancora riuscita a trovare l'uomo della sua vita nonostante sia stata corteggiata da diversi uomini, ultimo dei quali il cavaliere Michele D'Ambra. Tra tutti la Galgani è sembrata più interessata a Marco Firpo: tra i due in passato c'è stato qualcosa ma oggi Firpo sostiene che con Gemma avrebbe esclusivamente un rapporto di amicizia. Tornando a Tina Cipollari, l'opinionista del trono over di Uomini e Donne ha detto la sua in un intervista a Vero, sostenendo che Gemma sia ancora innamorata di Giorgio, definendo Manetti come l'unico uomo che abbia avuto il fegato di avere un rapporto "anche fisico" con la dama. Secondo la Cipollari, Gemma rimane a Uomini e Donne poichè altrimenti "avrebbe una vita noiosa e monotona". Senza peli sulla lingua, Tina ha aggiunto: "Piuttosto che piangere a casa da sola, preferisce farlo nel programma davanti a tutta Italia. Fa spettacolo, fa il suo teatrino e si conquista il sostegno di qualche ingenua come lei che scrive sui social: 'Gemma sei grande' - ha aggiunto la Cipollari nel suo attacco a Gemma - Il suo atteggiamento è fasullo: piange senza lacrime. Vuole insegnare a tutti l'amore, la passione, la dignità. Ma una donna che avesse davvero un briciolo di dignità non si comporterebbe di certo come lei". Insomma secondo la storica opinionista di UeD, Gemma è interessata alla sedia e non intende lasciarla perchè finirebbe per tornare nell'anonimato. Secondo Tina è una donna furba e non certo ingenua e sognatrice. Alla Galgani Tina direbbe "di rassegnarsi. Ormai, alla sua età, più che il grande amore dovrebbe cercare un bravo badante. Un uomo anziano come lei con cui invecchiare. Non uno giovane che lei pretende di far invecchiare al suo fianco".

