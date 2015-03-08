Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Antonello Venditti compie 66 anni: arriva "Tortuga", nuovo disco

Redazione Avatar

di Redazione

08/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Antonello Venditti ha scelto proprio l'8 marzo, giorno del suo compleanno, per far uscire "Cosa avevi in mente", singolo che anticipa "Tortuga", nuovo disco che uscirà il prossimo 21 aprile.

Ricordiamo che "Tortuga" è disponibile su iTunes e Amazon.it in pre-order. Il disco esce a 4 anni da "Unica", album che piacque molto ai fan del cantautore romano. Antonello terrà un concerto allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 5 settembre e, certamente, intonerà tutte le canzoni contenute in "Tortuga", oltre ai suoi più grandi successi.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Regina Elisabetta, patrimonio da 300 milioni di sterline: immobili e gioielli

Articolo Successivo

Londra, 23enne passa notte su tetto Parlamento: arrestato

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016