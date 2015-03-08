Antonello Venditti compie 66 anni: arriva "Tortuga", nuovo disco

Antonello Venditti ha scelto proprio l'8 marzo, giorno del suo compleanno, per far uscire "Cosa avevi in mente", singolo che anticipa "Tortuga", nuovo disco che uscirà il prossimo 21 aprile.

Ricordiamo che "Tortuga" è disponibile su iTunes e Amazon.it in pre-order. Il disco esce a 4 anni da "Unica", album che piacque molto ai fan del cantautore romano. Antonello terrà un concerto allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 5 settembre e, certamente, intonerà tutte le canzoni contenute in "Tortuga", oltre ai suoi più grandi successi.