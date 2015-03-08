Regina Elisabetta, patrimonio da 300 milioni di sterline: immobili e gioielli
di Redazione
08/03/2015
Volte sapere a quanto ammonta il patrimonio personale della regina Elisabetta? 300 milioni di sterline, pari a 415 milioni di euro. Niente male no? Eppure, rispetto al 2014, il valore dei possedimenti della monarca è calato di circa 30 milioni rispetto a un anno fa.
Sebbene, la regina Elisabetta detenga beni di grande valore, non dispone di grossa liquidità. Un recente studio ha sottolineato che la regina è "ricca di proprietà e povera di contante".
Oltre alle proprietà di Balmoral e Sandringham, si sommano gioielli costosi e una collezione di francobolli che vale 100 milioni.
Redazione