Antonello Venditti è morto... anzi no: smentita del cantautore su Fb

Fan di Antonello Venditti rattristati, giorni fa, dopo che sul web era apparsa la notizia della morte del celebre cantautore romano. Si trattava di uno scherzo. Venditti è vivo e vegeto.

Venditti avrà sicuramente sorriso quando ha letto sul web la notizia della sua morte. Riportiamo il testo del post con cui Antonello ha smentito il suo decesso: "Per essere morto mi sento abbastanza vivo! Che ne dite? Vi abbraccio, e a chi continua a chiamarmi per sapere come sto auguro un buonissimo weekend!!! Mi preparo all'8 marzo!!!

Ricordiamo che il prossimo 8 marzo Venditti festeggerà il suo 66esimo compleanno.