Antonello Venditti è morto... anzi no: smentita del cantautore su Fb

02/03/2015

Fan di Antonello Venditti rattristati, giorni fa, dopo che sul web era apparsa la notizia della morte del celebre cantautore romano. Si trattava di uno scherzo. Venditti è vivo e vegeto.

Venditti avrà sicuramente sorriso quando ha letto sul web la notizia della sua morte. Riportiamo il testo del post con cui Antonello ha smentito il suo decesso: "Per essere morto mi sento abbastanza vivo! Che ne dite? Vi abbraccio, e a chi continua a chiamarmi per sapere come sto auguro un buonissimo weekend!!! Mi preparo all'8 marzo!!!

Ricordiamo che il prossimo 8 marzo Venditti festeggerà il suo 66esimo compleanno.

