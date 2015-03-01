Lucio Dalla: 3 anni fa moriva un grande uomo e cantautore

Sono già passati 3 anni dalla morte di Lucio Dalla, cantautore italiano straordinario che firmò i testi di celebri brani che hanno dato lustro alla musica italiana.

In questi anni sono stati organizzati molti eventi per ricordare Lucio, un grande uomo prima che un grande artista. Il successo non scalfì minimamente la personalità del cantautore bolognese che, nonostante la fama e il denaro, conservò le sue abitudini e visse sempre nella sua Bologna.

Lucio venne colpito da un infarto durante la tournée in Canada. La sua morte ha lasciato un grande vuoto nella musica italiana ed internazionale. In realtà Dalla è tra noi, come tutti i grandi artisti scomparsi: la musica va oltre la corporeità.