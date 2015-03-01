Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Lucio Dalla: 3 anni fa moriva un grande uomo e cantautore

Redazione Avatar

di Redazione

01/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Sono già passati 3 anni dalla morte di Lucio Dalla, cantautore italiano straordinario che firmò i testi di celebri brani che hanno dato lustro alla musica italiana.

In questi anni sono stati organizzati molti eventi per ricordare Lucio, un grande uomo prima che un grande artista. Il successo non scalfì minimamente la personalità del cantautore bolognese che, nonostante la fama e il denaro, conservò le sue abitudini e visse sempre nella sua Bologna.

Lucio venne colpito da un infarto durante la tournée in Canada. La sua morte ha lasciato un grande vuoto nella musica italiana ed internazionale. In realtà Dalla è tra noi, come tutti i grandi artisti scomparsi: la musica va oltre la corporeità.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Antonello Venditti è morto... anzi no: smentita del cantautore su Fb

Articolo Successivo

Belen Rodriguez fa irritare fan: "Social network pericolosi per i minori"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016